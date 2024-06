Alessandra Novelli e sua figlia Giulia Ghirlanda alla finale di Io Canto

RIETI - Io Canto Family, il talent di Mediaset condotto da Michelle Hunziker, è arrivato quasi al termine: nella semifinale, andata in onda lunedì 10 giugno in prima serata su Canale5, un nuovo successo delle reatine Alessandra Novelli e sua figlia Giulia Ghirlanda che dopo un bellissimo percorso e diverse esibizioni da applausi - No More Tears, Almeno tu nell'universo, Sinceramente per citarne alcune - volano in finale, in onda mercoledì 12 giugno.

La coppia della squadra di Iva Zanicchi anche ieri sera ha incantato e emozionato con un altro pezzo di Laura Pausini, "Invece No", dopo la stupenda e commuovente "Lettera" della scorsa puntata. Tanti gli applausi del pubblico e bellissime le parole ed i voti della giuria per un'esibizione definita "perfetta". Nel prosieguo il duo accompagnato da Iva Zanicchi si è scatenata sulle note del difficilissimo pezzo, "La noia" di Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo Sanremo, dimostrando ancora una volta la loro bravura e versalità nell'interpretare brani di ogni tipo.

La coppia Giulia e mamma Alessandra nel corso delle puntate ha espresso una grande empatia arrivando al cuore di tutto il pubblico e soprattutto una grande qualità dal punto di vista tecnico.

Tutto questo non può che avvalorare il meritato accesso alla finale che sarà sicuramente uno spettacolo di altissimo livello musicale ed emotivo in programma mercoledi ore 21.30 su Canale 5.

Ma le soprese per le due bravissime interpreti non finiscono qui. Ci sono belle novità in arrivo: a giorni infatti è prevista l'uscita del loro primo inedito, intitolato “Insieme” prodotto da etichetta Rossodisera Records e Tony Ciara scritto da Umberto Canino e Tony Ciara.