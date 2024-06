L'eterno centrale Leo Terracina, ex Passo Corese, vuole chiudere in bellezza la sua carriera

RIETI – Quarantaquattro anni il prossimo 14 luglio e quasi la totalità di questi vissuti nei campi da calcio. Leo Terracina vuole battere ogni suo record ed è diventato uno dei giocatori più “vecchi” della Promozione laziale.

La scorsa stagione è iniziata in maglia Passo Corese (Prima categoria) per poi dirigersi a due passi da casa con i colori dell’Atletico Lodigiani, formazione che nella passata stagione ha disputato il campionato di Promozione girone B e che per un punto non ha disputato i playout retrocedendo direttamente in Prima categoria. Ad oggi Terracina è sul mercato e la sua intenzione è disputare ancora un campionato tra Prima categoria e Promozione, forse l’ultimo.

A Roma qualche club ha già contattato il difensore centrale che potrebbe essere un punto di riferimento in una squadra giovane ma con le giuste ambizioni. Il Tor Lupara, retrocesso in Prima categoria può essere un’alternativa, il Passo Corese, in attesa di definire il futuro del club, potrebbe essere un’idea per un possibile ritorno. Per la chiusura di un ciclo l’ideale sarebbe una Promozione anche se le esigenze familiari sono sicuramente la priorità.