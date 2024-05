Roma bar show Awards, premiati i migliori bartender d'Italia: da Napoli a Milano, da Firenze a Venezia ecco chi ha vinto

Il protagonista indiscusso delle serate tra amici, il cocktail, diventa un motivo di vanto e di sfida al Roma bar show awards. Nella seconda edizione tenutasi al Palazzo dei Congressi all'Euri migliori bar hanno ottenuto un riconoscimento speciale da giudici esperti nel settore dell'ospitalità italiana.

Cinquanta - Spirito Italiano di Pagani , in provincia di Salerno ha vinto per la categoria Best social media presence, Moebius di Milano è stato il migliore del Best food program. Il premio Best Italian Hotel Bar è andato a l’ Arts Bar at The St. Regis Venice , a seguire il Best Italian New Cocktail Bar al Nite Kong di Roma . Il Best Italian Bartender è stato conferito a Dario Tortorella de L’ Antiquario di Napoli e il Best Italian Cocktail Bar è stato vinto da Rita Cocktails di Milano .

La giuria e le premiazioni

Un comitato di giudici composto da esperti del settore, bartender noti e i marchi più importanti sono stati i protagonisti della seconda edizione dei Roma Bar Show Awards, il premio nato dalla volontà degli organizzatori del Roma Bar Show - il primo unico evento in Italia dedicato al mondo del beverage e della miscelazione.

Sul palco a presentare Alessandro Procoli, tra i soci fondatori della manifestazione, e l’attrice Elda Alvigini, amato volto di tanti film e serie tv di successo.

La prima categoria della serata a essere premiata è stata Best Social Media Presence, a consegnare il premio a Cinquanta - Spirito Italiano di Pagani (SA) è Urania Frattaroli, Copywriter & Communication Specialist per Ninja. Segue Greta Contardo di Cook_inc che ha premiato la categoria Best Food Program, che ha visto come vincitore Moebius di Milano.

Un’occasione per il mondo della miscelazione e dell’ospitalità, che ha pensato anche a una Hall of Fame, ovvero un Premio alla Carriera, conferito a una memoria storica del bartending italiano, quest’anno andato a Peter Dorelli, premiato dall'amministratore delegato del Roma Bar Show, Andrea Fofi.

«Gli Rbs Awards rappresentano il più grande riconoscimento ai bartender e ai bar italiani - spiegano gli organizzatori - è un omaggio all’ospitalità italiana, da sempre riconosciuta in tutto il mondo per gli elevati e straordinari standard nel servizio, nella qualità e nell’innovazione».