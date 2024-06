Contratto bar e ristoranti, nel rinnovo aumenti medi di 200 euro e più assistenza sanitaria. Ecco gli scatti livello per livello

Si rinnova il contratto dei lavoratori in bar e ristoranti. Scatta così l'aumento salariale medio a regime da 200 euro, con la prima tranche che sarà corrisposta a giugno e per la prima volta nuove norme e interventi sulle politiche di genere con misure di contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro. Sono alcuni dei principali capisaldi contenuti nel rinnovo del contratto nazionale "Pubblici esercizi ristorazione collettiva, commerciale e turismo" siglato oggi dai sindacati di categoria con le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi. Vediamo nel dettaglio gli scatti livello per livello.

