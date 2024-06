Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:10

RIETI - L’accusa era di aver venduto prodotti contenenti sostanze diverse da quelle riportate sulle etichette, come gli hamburger di bovino adulto, mentre invece erano mescolati con altri tipi di carne macinata, per variarne la composizione, con l’aggiunta di additivi antiossidanti non dichiarati.

Le tappe. Una presunta frode in commercio, che aveva causato il rinvio a giudizio di Pierpaolo Perugini, rappresentante legale della Pap srl che a Forano gestisce un supermercato, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri forestali di Montebuono e dall’Asl Rieti, sulla base di un esposto che aveva portato al sequestro dei prodotti “incriminati” nell’esercizio commerciale.

L'evoluzione. Accusa caduta, però, in dibattimento, dove il commerciante è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dal giudice monocratico Carlo Sabatini, con una decisione destinata a non esaurirsi negli effetti con la sentenza, perché gli atti sono stati trasmessi alla procura, che dovrà valutare alcune circostanze emerse nel dibattimento e accertare se sussistono ipotesi di reato verso terze persone. Ma questo si saprà tra 90 giorni, con il deposito delle motivazioni. Intanto, c’è l’ assoluzione che chiude un caso che aveva suscitato scalpore a Forano e in bassa Sabina, in quanto il supermercato gode di ampio credito tra la clientela e mai, prima di quel 6 settembre 2022, era finito al centro di sospetti. Una prima verità su quanto era accaduto nel reparto macelleria era emersa dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere (regolarmente autorizzate) che riprendevano una dipendente che, nel preparare il macinato per gli hamburger, inseriva nel tritacarne anche carne di pollo oltre a quella prevista e autorizzata di bovino e suino. Errore risultato determinante ed evidenziato dalle analisi effettuate dopo il sequestro, come ribadito dall’avvocato Luca Conti, difensore di Perugini, perché commesso violando i regolamenti interni e gli ordini del caporeparto affissi alle pareti e che erano stati oggetto di formazione per la lavoratrice, tanto che quest’ultima, dopo le ispezioni interne, era stata licenziata dall’azienda. L’assenza di dolo specifico, condizione necessaria per contestare la volontarietà di frode in commercio, ha fatto cadere ogni accusa per l’imputato, ma il caso non è chiuso e toccherà alla procura condurre altre indagini che non riguarderanno lo scagionato Perugini.