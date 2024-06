Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Alla fine non è stata una vera e propria rivoluzione, ma un ribaltone decisamente sì, con 29 sindaci riconfermati e 16 novità, nei 45 Comuni del Reatino in cui si è votato per le elezioni amministrative. Esiti prevedibili in alcuni casi, altri sicuramente sorprese.

Monolista. Cinque conferme su cinque per i Comuni dove c’era un solo candidato sindaco e dove è stato raggiunto il doppio quorum. Pierluigi Buzzi resta in carica a Concerviano (affluenza al 71,90%), Michela Cortegiani a Mompeo (73,39%), Alberto Sciarra a Roccantica (57,77%, Franco Gilardi a Stimigliano (64,49%) e Danilo Pezzotti a Toffia (64,64%).

Mandato consecutivo. A Cantalupo in Sabina, Paolo Rinalduzzi , con il 79,46% è stato riconfermato sindaco nel confronto con Lamberto Bianchi, al 20,54%. Stessa sorte a Castel di Tora per Cesarina D’Alessandro (52,49%) su Fabrizio Rossi (47,51%), a Castel Sant’Angelo per Luigi Taddei (50,96%) su Alida Marchetti (49,04%) e a Collegiove per Domenico Manzocchi (84,95%) su Emanuela Bandieri (12,90%) e Giuseppe Alviti (2,15%). Luciano Leonardi (63,47%) ha ottenuto la riconferma a Configni superando Angelandrea Angelici (36,53%). A Collevecchio, Federico Vittori (54,23%) ha avuto la meglio su Paolo Mattei (45,77%), a Contigliano, Paolo Lancia (50,55%) ha superato Roberto Giocondi (27,83%) e Francesca Garbini (21,62%) e a Greccio Emiliano Fabi (39,84%) è stato confermato rispetto ad Antonio Rosati (37,74%) e Alessio Fazi (22,42%). Mandato consecutivo per Gianluca Gizzi (40,11%) a Leonessa che ha superato Vito Paciucci (35,34%) e Francesco Boccanera (24,55%), così come a Magliano Sabina per Giulio Falcetta (74,13%) su Giovanni Montini (25,87%) e a Micigliano (primo Comune ad aver concluso lo scrutino nel Lazio) per Emiliano Salvati (69,88%) su Flavio Cerasa (28,92%) e Italo Cricchi (1,20%). Vincenzo Leti (77,96%) continuerà a guidare Montasola avendo vinto su Paola Petrucci (22,04), così come Andrea Fiori (46,39%) a Montopoli di Sabina su Goffredo Mezzanotte (21,86%), Francesca Domeniconi (17,87%) e Ramona Gentili (13,89%). Danilo D’Ignazi (78,99%) riconfermato a Paganico Sabino su Elisabetta Loglio (16,81%), Damiano Pignalberi (2,52%) e Simone Fiume (1,68%). Stessa sorte per Gaetano Micaloni (53,05%) a Petrella Salto su Angelo Lalli (46,95%), per Giovanni Vallocchia (70,74%) a Poggio San Lorenzo su Lello Castelli (29,26%) e Mauro Sbarzella (0%), per Achille Pacifici (78,07%) a Posta su Roberto Barberini (21,93%) e per Bruno Colio (75%) a Pozzaglia Sabina su Rosanna Fucci (22,17%), Matteo Tordella (0,94%), Elena Lucido (0,94%) e Fabrizio Pignalberi (0,94%). Altro mandato consecutivo per Michele Paniconi (89,52%) a Rivodutri su Emanuele Mencarelli (10,48%), per Lorenzo Ferrante (60,77%) a Scandriglia su Gianfranco Massimiani (39,23%), per Egisto Colamedici (62,01%) a Selci in Sabina su Francesca Romana Persichelli (37,99%) e per Miranda Glandarelli (61,64%) a Tarano su Ruggero Carletti (38,36%). Rimane sindaco di Torricella in Sabina Floriana Broccoletti (50,24%) che ha avuto la meglio su Massimo Pitorri (49,76%), così come Roberto Proietti (67,72%) a Turania su Enrico De Angelis (17,72%) e Marco Fabbri (14,56%). A Vacone, Marino Capanna (51,45%) ha superato Renato Romano Renzi (48,55%) rimanendo alla guida del paese.

Le novità. Per 16 neosindaci, si tratterà, invece, del primo mandato oppure di un ritorno a distanza di anni alla guida del Comune.

Ad Accumoli, dove la sindaca uscente Franca D’Angeli non si è ricandidata, Mauro Tolomei (53,45%) ha superato Adriano Piscitelli (46,55%) mentre a Cantalice, Gianluca Leoni (46,07%) ha avuto la meglio sulla sindaca uscente Silvia Boccini (36,40%), Emanuela Smordoni (15,44%) e Guido Carlucci (2.08%). Anche a Casperia, il sindaco uscente, Marco Cossu, non era candidato sindaco e il nuovo primo cittadino è Giancarlo Sileri (53,20%) che ha avuto la meglio su Stefano Petrocchi (46,80%). Novità anche a Colli sul Velino, dove Alberto Micanti non si è ricandidato e il nuovo sindaco è Achille Nobili (40,80%) che ha superato Sandro Isidori (35,92%) e Francesco Maria Drudi (23,28%). A Forano, dove l’ex primo cittadino Marco Cortella non era ricandidato, Oreste Pastorelli (70,54%) è il nuovo sindaco, avendo battuto Gianluca Farina (29,46%). A Frasso Sabino, dopo Quirino Bonaventura, l’ha spuntata Matteo Ippoliti (54,32%) su Tullio Villani (45,68%) mentre a Labro, dopo il mandato di Irene Urbani, che non si è ricandidata alla guida, torna sindaco Gastone Curini (62,40%) che ha superato Marina Ilari (37,60%). A Longone Sabino, il nuovo primo cittadino è Valérie Louis-Francois (53,30%), in precedenza già nel consiglio comunale all’opposizione, che ha avuto la meglio sul sindaco uscente, Pietro Cammarano (46,70%). Altra novità a Monte San Giovanni, dove è stata eletta sindaco Marcella Santoni (52,10%) che alle urne ha superato Claudio Autizi (47,90%), mentre a Morro Reatino, il nuovo primo cittadino è Massimo Conti (60,32%) che ha avuto la meglio nella contesa elettorale sul sindaco uscente Gabriele Cintia Lattanzi (39,68%). A Orvinio, il nuovo primo cittadino è Roberta De Sanctis (53,56%), che ha vinto su Rino Fusi (46,07%). Cosimo Damiano Cartelli (0,37%) e Sabrina Ragucci (0%). Altra Novità a Poggio Catino, che non ha visto la ricandidatura del sindaco uscente: qui il nuovo primo cittadino è Antonino Tomaselli (45,74%) che ha primeggiato su Paolo Lelli (35,78%) e Antonio Favetta (18,48%). Come noto, la novità forse più importante è a Poggio Mirteto, dove Andrea Arcieri (56,31%) ha superato il sindaco uscente Giancarlo Micarelli (43,69%). A Poggio Moiano, l’ex sindaco Sandro Grossi non si era ricandidato e la guida del paese è andata a Matteo Massimi (52,76%) che ha superato Alessandro Arzilli (47,24%). A Poggio Nativo, Gianluca Vagni (54,64%) ha avuto la meglio sulla sindaca uscente, Veronica Diamilla (45,36%).