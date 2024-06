Il Fc Rieti si coccola Battisti: sarà ancora in amarantoceleste. «Ringrazio la società per la fiducia»

RIETI - Si allunga la schiera reatina del Fc Rieti versione Eccellenza, che dopo aver riconfermato i vari Severoni, Pezzotti, Peschiaroli e Nobile, riconsegna la maglia amarantoceleste anche a Francesco Battisti, l'esterno classe 2004 che nell'ultimo campionato iniziò proprio nella massima categoria regionale con l'Amatrice Rieti, per poi scendere in Promozione e dare il proprio contributo alla causa di Tramontano e compagni, fino alla vittoria del campionato.

Le dichiarazioni

«Sicuramente per me è una grandissima soddisfazione essere stato riconfermato da una società molto importante come il Rieti - dichiara Battisti - nonostante abbia giocato poco lo scorso anno perché sono arrivato quasi alla fine del campionato.

Questa riconferma è stimolante perché mi da ulteriore spinta ad andare avanti e migliorarmi, rimanendo concentrato e sempre sul pezzo. Sarà sicuramente una stagione più impegnativa di quella scorsa, perché la categoria è superiore, ma sono convinto che faremo molto bene perché c’è la volontà di tutti a creare una squadra competitiva. Ringrazio la società e il tecnico che hanno deciso di puntare su di me, sarà ora compito mio ripagare tale fiducia con l’impegno quotidiano in campo».