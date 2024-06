Torna il premio “La rapa d'oro” con l'arbitro di serie A Matteo Marchetti. Riconoscimenti anche a 5 fischietti reatini

RIETI - Tutto pronto per la seconda edizione del premio “La rapa d'oro”, indetto dalla sezione arbitri di Rieti presieduta da Vittorio Sperati, la cui cerimonia si svolgerà venerdì 14 giugno a partire dalle 18 al Ristorante Regina. Per quanto riguarda i direttore di gara di serie A, dopo Daniele Doveri di Roma 1, vincitore della prima edizione, sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido a riceverlo. L'arbitro lidense è già stato in visita agli arbitri reatini in questa stagione bissando l'incontro. Saranno premiati anche 5 tesserati reatini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA