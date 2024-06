Martedì 11 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Non ce l’ha fatta il 35enne Marco Caruso, il motociclista originario di Roma, vittima del grave incidente stradale, avvenuto sabato mattina scorso, lungo la Salaria, all’altezza di Cotilia, frazione di Castel Sant’Angelo. Il giovane è deceduto nell’ospedale di Rieti, dove era stato trasportato, a poche ore di distanza dall’incidente.

Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime ai soccorritori, fin dal primo momento e si temeva per la vita, per la severità dei traumi riportati, in conseguenza dell’impatto con la Nissan Qashqai.

La dinamica. Il sinistro si era verificato poco prima delle terme di Cotilia, lungo la Salaria per L’Aquila. Il motociclista, in compagnia di altri centauri, stava transitando lungo la Strada consolare, quando si è scontrato con il veicolo: l’impatto della moto è avvenuto sulla fiancata dell’auto, dal lato del passeggero.

Il 35enne non era riuscito a frenare in tempo né ad evitare lo scontro. L’urto aveva interessato la testa e il busto del giovane, con traumi e gravissime lesioni, in particolare alla testa e al collo. Il personale medico del 118, sul posto, lo aveva stabilizzato, intervenendo per mantenere i parametri vitali e pressori, compromessi. Era stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Qui - nonostante le applicazioni chirurgiche effettuate, nel tentativo disperato di salvargli la vita - era deceduto alcune ore più tardi proprio per i traumi riportati nell’impatto.

Le verifiche. Sulla sequenza incidentale proseguono gli accertamenti e le verifiche da parte della polizia stradale di Rieti, che ha effettuato i rilievi metrici e fotografici del sinistro, costato la vita al 35enne centauro: al vaglio di chi procede la valutazione delle eventuali responsabilità. Avevano preso parte alle operazioni di soccorso anche carabinieri e vigili del fuoco, ma nonostante la tempestività dell’intervento e il trasporto d’urgenza in codice rosso presso il nosocomio reatino, per il 35enne non c’è stato poi nulla da fare.

Un bilancio funesto quello del fine settimana nel Reatino, dove nella tarda mattinata della giornata di domenica aveva perso la vita un 60enne di Tivoli, a seguito di un incidente autonomo con la sua moto da enduro, mentre percorreva uno tratto stradale sterrato nel territorio del Comune di Borgorose, nel Cicolano.