Giovedì 23 Maggio 2024, 17:21

RIETI - Nella mattinata odierna, personale dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Rieti ha proceduto al sequestro preventivo di un dehors antistante ad un noto bar del centro di Rieti.

Il provvedimento è stato emesso dal locale Tribunale a seguito degli accertamenti esperiti dalla Polizia Locale di Rieti tramite i quali è stato accertato che il manufatto in argomento è stato costruito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione.