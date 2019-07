RIETI - Tutto è pronto per il gran finale di Estate Italiana. Nella serata di ieri, la numero 22, si sono giocati solo due match del Futsal classico, che hanno determinato le due formazioni che andranno a giocarsi la finale. Tutti gli altri tornei hanno riposato, pronti a giocare già a partire da questa sera fino alle finalissime in programma giovedì.



Ieri sera si sono giocate, come detto, le semifinali del Futsal. Partita intensa e carica di colpi di scena è stato il match tra Ci Vuole Un Senso e Tigers: alla fine della gara il punteggio parlava di pareggio (4-4); solo i calci di rigore hanno determinato la prima finalista, i ragazzi di Tigers. A sfidare la formazione granata in finale sarà il team Riot che ha trovato il successo su De Santis Uffici.Questa sera spazio alle semifinali di Foot Volley, ad una delle due semifinali di Beach Volley ed alle finali di Futsal Cup Over 35, sia quella per il 3°-4° posto che per i primi due posti. E’ cominciato il conto alla rovescia per questo finale di Estate Italiana. Si prospettano tante emozioni e sicuro divertimento.Ci Vuole Un Senso-Tigers: 4-4 (6-7 d.c.r.)Riot-De Santis Uffici: 4-2Ore 22.00 Hendrick’s Team-Forse Ce La CaviamoOre 21.00 Menabrea-Bingo e FlopOre 21.30 Paparuni-Atletico MadrinkOre 21.00 Igea Futsal-Muppet (Finale 3°-4° posto)Ore 22.00 Domino Old Gang-Barsotti (Finale)