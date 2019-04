© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Team Enduro del motoclub Ammotora presente alla prima del campionato Italiano enduro Major, il massimo campionato nazionale riservato ai Riders over 35, quindi una selezione di piloti di alto livello, alcuni con un ricco palmares alle spalle nella propria carriera agonistica.La gara si è svolta ad Albenga (Sv) organizzata dal Motoclub Alassio, associazione sportiva particolarmente blasonata ed esperta nella organizzazione di gare nazionali ed internazional . La gara di domenica è stata come da pronostico particolarmente dura, comprendeva un tracciato di 50 km da ripetere per 3 volte per un totale di 150 km di gara da svolgersi in un tempo imposto di 6 ore,lungo il percorso 2 stupende prove speciali, un Enduro-Test lungo e selettivo da ripetere 3 volte, ed un Cross-Test divertente e tecnico in zona collinare da ripetere 4 volte per un totale di 7 prove speciali.Alla partenza si sono presentati oltre 300 piloti provenienti da ogni parte d’Italia, uno spettacolo di colori e la presenza di tanti piloti forti ha attirato un folto pubblico già dalle prime ore di gara, il tutto diretto dai ragazzi Motoclub Alassio, dal suo presidente Mimmo Giancone e dal promoter Maxxis, il pilota reatino Gabriele Oliverii su Husqvarna 350 in categoria SV chiude la gara al 10 posto con un tempo di oltre 6 ore di gara e con oltre 31 minuti di prove speciali, il tutto dopo un lungo testa a testa con Fabio Mastropietro, un risultato davvero incoraggiante, specialmente considerato che il pilota reatino è stato fortemente condizionato da una brutta caduta nelle prime battute di gara, solo qualche punto di sutura al ginocchio, ma è riuscito a terminare la gara nonostante il dolore.Fortunatamente nulla che possa mettere a rischio la sua partecipazione per il prosieguo della stagione che proseguirà con la seconda prova il prossimo 19 maggio a Pordenone per tentare di scalare qualche posizione in classifica generale.Invece insieme agli altri Enduristi del Motoclub Ammotora Rieti il prossimo appuntamento è per il 14 aprile a Pavia dove prenderà il via la prima prova del Trofeo Husqvarna 2019, il campionato italiano riservato solo hai possessori di moto Husqvarna, il Motoclub reatino si presenterà al via con la propriasquadra Husqvarna composta da Gabriele Oliverii, Pierluigi Cervelli, Emanuele Tolli, Mirko Gentili, assieme al Team Mototecnica-Rieti ed il suo pilota di punta Simone Bastianini.