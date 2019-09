RIETI - Un’altra grande vittoria per il mini-pilota Alex Minichetti del Motoclub Ammotora Rieti, con la sua minimoto ha sbaragliato gli avversati nel circuito di Giulianova aggiudicandosi con una gara di anticipo il titolo di campione regionale.



Alex Minichetti quindi entra parteciparà alla finale nazionale, una super gara di minimoto che consegnerà al vincitore l’ambito titolo Tricolore minimoto 2019, gara che si disputerà a Ferrara il 5 e 6 ottobre prossimi.



«I complimenti per lui da tutti i tifosi e dai ragazzi del Motoclub, anche per aver partecipato all’evento sportivo/promozionale presso il Centro Commerciale Perseo a Rieti - si legge nelal nota del motoclub dove il Motoclub Ammotora Rieti ha allestito uno stand per promuovere l’attività motociclistica del club Reatino, il piccolo Alex è intervenuto mettendo in mostra nello stand la sua mini-moto da gara». © RIPRODUZIONE RISERVATA