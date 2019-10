© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande vittoria del minipilota Alex Minichetti del Motoclub Ammotora Rieti che in sella alla sua DM da gara, nel circuito XBikes di Ferrara, mette a segno una doppietta di vittorie sia in Gara1 che in Gara2 vincendo quindi il titolo di Campione Italiano Minimoto Asi Mlk categoria primi passi riservato a tutti i minicentauri classe 2012Il titolo italiano Asi Milk arriva dopo un ottimo percorso tutto l’anno durante il quale Alex ha superato tutte le fasi preliminari regionali, vincendo il titolo Regionale Lazio che gli ha permesso la partecipazione alla finale Nazionale di Ferrara appunto.Tanti i complimenti giunti per lui da tutti i tifosi e dai ragazzi del Motoclub Ammotora Rieti - si legge nella nota del Motoclub reatino - Alex ringrazia tutti, per primo il suo più grande tifoso, papà Angelo sempre presente in tutto le gare e gli allenamenti, tutti i sostenitori che lo hanno aiutato e sostenuto in questo anno di gare, un ringraziamento speciale al Motoclub Ammotora Rieti al suo presidente Matteo Boccini. Dopo questa vittoria lo aspettano nuovi traguardi, tutto fa pensare che il prossimo anno lo vedremo competere anche nel Trofeo minimoto “Marco Simoncelli”».