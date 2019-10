© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un'altra grande prestazione per il piccolo Lorenzo Talocci, classe 2005, pilota reatino del Motoclub Ammotora Rieti.Domenica scorsa sulla sua KTM 85 a Caserta nella gara valida per il campionato regionale Lazio e Campania di Enduro , al termine della giornata di gara e dopo un serrato testa a testa si aggiudica un ottimo secondo posto in categoria senior .Proprio grazie a questo ennesimo ottimo risultato, Lorenzo si aggiudica definitivamente il suo primo titolo ufficiale in carriera, è Campione Regionale Lazio 2019 minienduro cat. Senior, il titolo arriva con una gara di anticipo, a conferma della costanza e della tenacia che Lorenzo a dimostrato tutto l'anno.Il motoclub Ammotora tutto, con in cima il presidente Matteo Boccini e a seguire tutti gli associati, si unisce ai complimenti giunti da ogni parte per il successo di Lorenzo, che con grande gioia ringrazia tutti per il sostegno soprattutto i genitori, Maria Ida e Claudio, endurista anche lui, che gli sono stati vicini per tutto il campionato, ed il suo preparatore, il campione Ternano Tommaso Montanari del Team Tnt Corse, appena laureatosi campione italiano 2019 classe 125 2t, e già campione europeo 2018 in categoria 250 4t .«Grande Lorenzo che dopo aver ricevuto le scorse settimane la sua prima convocazione nella rappresentativa regionale che difende i colori del Lazio al Trofeo Delle Regioni Enduro 2019, agguanta oggi un’altra grande soddisfazione e mette in bacheca il primo, ne siamo sicuri , di una lunga serie di titoli.