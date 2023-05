Oltre 180 piloti a Rieti per la terza prova del Campionato regionale enduro organizzato da Ammotora

RIETI - È tutto pronto per il piu importante evento motociclistico Reatino del 2023. Domani, 21 maggio, prenderà il via il Campionato Regionale Enduro a Rieti . Si tratta della terza prova valida per i campionati regionali di Lazio Umbria ed Abruzzo, nella capitale reatina sono attesi oltre 180 piloti con il loro seguito di familiari meccanici amici e tifosi.

L'intera organizzazione è curata dal Motoclub Ammotora Rieti, una associazione di appassionati delle due ruote tassellate che in questi ultimi anni si è distinta sia nell'organizzazione di eventi sportivi motociclistoci per grandi e bambini, sia per un vivaio di giovani e giovanissimi enduristi che si sta facendo notare nelle competizioni regionali e nazionali.

Quest'anno la FMI ha assegnato al sodalizio reatino il compito di organizzare una gara interregionale, a riprova delle grandi capacità organizzative del club. Anche con il meteo inclemente la macchina organizzativa va avanti e tutto è pronto per dare spettacolo.

Appuntamento domenica 21 maggio alle ore 9.30 al paddock allestiti presso l'autoparco provinciale di Via Emilio Greco da dove prenderenno il via i concorrenti per una gara che si preannuncia altamente spettacolare. Nel contesto della manifestazione sono previsti anche i memorial in ricordo di Andrea Maoloni e Massimo Travaglini. Premiazioni per le ore 16.30 alla presenza di tifosi ed autorità.