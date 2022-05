Da Amatrice a Fara Sabina: le raccolte sangue a Rieti e provincia nel mese di maggio

RIETI - L’Avis Provinciale Rieti rende note le modalità per donare il sangue a Rieti e provincia nel mese di maggio. Per entrare a far parte della famiglia avisina e per donare, è bene prima prenotare o comunque contattare le Avis Comunali di Rieti e provincia i cui recapiti sono riportati al seguente link:

https://www.avis.it/mosaic/it/sedi-territoriali/lazio/rieti?searchresult=true)

Per i residenti a Rieti e dintorni, è possibile recarsi dal lunedì al sabato (8,30-11,30) presso il centro trasfusionale dell’Ospedale De Lellis di Rieti. È sempre consigliato contattare prima la Comunale di Rieti.

Per i residenti in Provincia di Rieti, ecco gli appuntamenti per il mese di maggio (si consiglia sempre di contattare le Avis Comunali per fissare appuntamento):

Sabato 7 maggio

Amatrice | Forano

Domenica 8 maggio

Fara in Sabina | Poggio Mirteto

Venerdì 13 maggio

Borgorose

Domenica 15 maggio

Magliano Sabina | Poggio Nativo

Sabato 21 maggio

Amatrice

Domenica 22 maggio

Fara in Sabina

Domenica 29 maggio

Poggio Moiano | Montopoli

Requisiti per diventare donatori

Età: 18-60 anni (per candidarsi a diventare donatori).

Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute.

Peso: Non inferiore ai 50 kg.

Stato di salute: Buono.

Stile di vita: Nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue.



Valutazione clinica e firma del modulo di accettazione

Chi desidera diventare donatore di sangue può prendere contatto con la sede AVIS più vicina.

Prima di donare il sangue, il donatore (o aspirante tale) è tenuto a compilare un questionario finalizzato a conoscere il suo stato di salute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il successivo colloquio e la visita con un medico aiuteranno ad approfondire le risposte alle domande contenute nel questionario. Di norma se non ci sono particolari prescrizioni è possibile donare direttamente nella giornata stessa.

Il prelievo: il mattino del prelievo è preferibile aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffè poco zuccherati, pane non condito (anche con un po’ di marmellata) o altri carboidrati semplici. Assolutamente vietati latte e derivati. Si raccomanda di arrivare riposati e adeguatamente idratati, per affrontare al meglio il giorno della donazione.