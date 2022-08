Emergenza donazione sangue, la polizia di Stato in prima linea

RIETI - La carenza di sangue, che in molti ospedali rappresenta una vera e propria emergenza, in particolare nel periodo estivo, ha spinto il sistema sanitario laziale a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull'importanza delle donazioni di sangue.



Allo scopo, sotto lo slogan: “Donare il sangue è un gesto importante”. L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in collaborazione con l'Avis provinciale, ha promosso una importante campagna di sensibilizzazione in ambito provinciale, alla quale la Questura di Rieti ha risposto immediatamente: “presente”!



E' così che nella mattinata odierna, dipendenti della Squadra Volante della Questura di Rieti si sono recati numerosi, su base volontaria, presso l'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, dove hanno potuto rendersi utili, non solo nel loro importante servizio di controllo del territorio e di tutela della pubblica sicurezza svolto quotidianamente, ma anche aiutando il prossimo con un semplice gesto come quello di donare del sangue.



L'iniziativa accolta favorevolmente dagli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio in questa provincia, proseguirà nei prossimi giorni dimostrando ancora una volta la vicinanza dei “poliziotti” ai cittadini.



Si ricorda che tutti possono donare il sangue, dai 18 ai 65 anni di età. Basta essere in buona salute e recarsi presso il Centro Trasfusionale del presidio ospedaliero di Rieti il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 e il martedì, il venerdì ed il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 11.00. E' possibile anche prenotare la donazione ai numeri telefonici 0746/278352 (centro trasfusionale Rieti) e 0746 200655; 3938248254 (Avis Rieti).