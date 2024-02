Roma, all’Eur e Bravetta gara di solidarietà: al via la donazione di sangue per i piccoli pazienti del Bambino Gesù Gli appuntamenti per sabato 10 (febbraio) dalle 8 alle 11 presso la Parrocchia Natività di Maria in via di Bravetta, 633 e domenica 11, lo stesso orario, alla Parrocchia San Vigilio in via Paolo di Dono, 218. La prenotazione è obbligatoria