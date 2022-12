Roma, donatori di sangue della Polizia per sensibilizzare i piccoli nelle scuole

L’Associazione di volontari “Donatorinati” della Polizia di Stato entra nelle scuole materne Ovidio e Cesare Nobili di via della Balduina 281 per far capire alle nuove generazioni l’importanza e la cultura della donazione di sangue. L’obiettivo finale è di inculcare nei giovanissimi sin da piccoli il valore di un grande gesto di solidarietà. DonatoriNati della Polizia di Stato quindi accanto ai piccoli studenti delle scuole materne romane questo il primo passo di un progetto dell’associazione che spera di ampliare il suo campo d’azione anche alle scuole di grado superiore.

Gli operatori delle Forze dell’ordine, hanno cercato di trasmettere e sensibilizzare ai giovani studenti che non possono ancora donare sangue, attraverso disegni, fumetti, brevi video, il messaggio della donazione sangue o un domani organi quali essi siano. Un appello rivolto anche ai genitori dei piccoli alunni, infatti essi o i loro familiari potranno donare il sangue presso la Scuola Cesare Nobili in via della Balduina 281 domani 6 dicembre dalle 8.00 alle ore 12.00. I donatori saranno accolti da un’autoemoteca dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, con a bordo personale medico specializzato. Ad accompagnarli, amici a 4 zampe per i piccoli studenti che rederanno indimenticabile la giornata con le unità cinofile della Polizia di Stato che terranno una esibizione nel giardino dell’Istituto Ovidio a patire dalle ore 10:30. «Le future generazioni sono la nostra speranza per il buon funzionamento del sistema sangue» quello che ha detto Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato.