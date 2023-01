Roma, a Colli Aniene torna la solidarietà: il camper della Croce Rossa per la raccolta sangue L'appuntamento è per domenica 22 gennaio. A partire dalle 8.00 e fino alle 11.00, l'automoteca della Croce Rossa sarà parcheggiata davanti alla parrocchia di Santa Bernadette Soubirosu in via Ettore Franceschini, 40.