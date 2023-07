L'associazione “Fraters di Rieti” ha incontrato a Monte San Giovanni per sensibilizzare al tema della donazione del sangue

RIETI - "Donare il sangue salva la vita. Anche la tua". Con questo logan il presidente dell'associazione "Fraters di Rieti", Roberto De Angelis, ha incontrato ieri sera i cittadini di Monte San Giovanni in Sabina ospiti del bar ristoro "Immaginetta" per sensibilizzare al tema della donazione del sangue. L'incontro, organizzato dalle associazioni locali e dalla Pro loco di Monte San Giovanni, ha offerto l'occasione di sottolineare il semplice quanto importante gesto della donazione.

«Un gesto di solidarietà incondizionata e di generosità verso il prossimo», ha sottolineato De Angelis che, per domenica 23 luglio, insieme ai volontari della sua associazione, ha programmato una giornata per la donazione di sangue presso il centro trasfusionale di Rieti.

L'appuntamento è aperto a tutti, ma i residenti di Monte San Giovanni che vogliono donare hanno un servizio in più: un pulmino dell'associazione Fratters che alle 7.30 partirà dal piazzale dell'Immaginetta e accompagnerà al centro trasfusionale. L'occasione sarà anche utile per coloro i quali stanno valutando di diventare donatori. Partecipando all'iniziativa, infatti, dopo la compilazione di un questionario, avranno l'occasione di parlare con un medico competente che valuterà la condizione del singolo stabilendo l'idoneità per cominciare, eventualmente, a donare. E' possibile avere maggiori informazioni o prenotarsi ai numeri: 393393930199 (Roberto), 3245420385 (Alessandro), 3776897495 (Giuseppe).