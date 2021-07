Rieti, escursionista disperso tra Reatino e Abruzzo: ritrovato

Venerdì 30 Luglio 2021, 17:36

RIETI - Si allontana e diventa irreperibile facendo scattare una mobilitazione di uomini e mezzi. Ritrovato nella serata di ieri un escursionista di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio nel territorio del Comune di Fiamignano nell'area dell'altopiano di Rascino.

L'uomo era in compagnia della propria compagna quando di lui si è persa ogni traccia. Non appena scattato l'allarme sul posto sono giunti carabinieri, carabinieri forestali e una squadra di vigili del fuoco. Inizialmente le ricerche sono state diramate dall'ultimo punto di avvistamento per allargarsi lungo tracciati e sentieri fino ad alcuni territori confinanti abruzzesi. Dopo ore di ricerche l'escursionista è stato individutao in Abruzzo dai carabinieri in buone condizioni dopo aver perso l'orientamento.