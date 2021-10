Rieti, tre escursionisti dispersi: soccorsi e tratti in salvo

Lunedì 18 Ottobre 2021, 09:21

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti domenica alle ore 19.30 circa per il recupero di tre persone che durante una escursione erano rimaste bloccate in una forra denominata "Fosso Ravi" nel Comune di Contigliano.

Per rintracciare dai primi momenti le persone, i Pompieri sabini hanno utilizzato personale Tas (Topografia applicata al Soccorso) e una volta individuati e raggiunti, li hanno successivamente recuperati con personale Saf (speleo Alpino Fluviali) e portati in zona sicura. Infine, tramite un sentiero, sono stati riaccompagnati alla propria autovettura in quanto gli stessi non necessitavano di cure mediche. Le operazioni di soccorso sono terminate verso le 23.30 circa e sul posto hanno operato, in simbiosi con i Vigili del Fuoco, anche i volontari del CNSAS del Soccorso Alpino e i Carabinieri della locale stazione.