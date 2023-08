Salvati due escursionisti dispersi sul monte Cacume, un Ferragosto da dimenticare

Un ferragosto che difficilmente dimenticheranno due giovani che si sono persi sul monte Cacume, a Patrica, e sono stati recuperati solo nella tarda mattinata di ieri - 15 agosto - dopo l'allarme che era scattato in piena notte.

Loro stessi sono riusciti a indicare la posizione grazie al telefono cellulare, ma erano impossibilitati a muoversi perché uno aveva problemi a muoversi per una spalla lussata. Non è stato facile l'intervento dei volontari della protezione civile di Patrica, coordinati da Andrea Del Monte, che li hanno raggiunti insieme a personale dei vigili del fuoco, della protezione civile di Giuliano di Roma e riportati in zona sicura.Lì gli escursionisti sono stati affidati alle cure del personale dell'Ares 118.