Giovani escursionisti dispersi a Terelle, salvati dal soccorso alpino

Due giovani, un ragazzo e una ragazza di 27 e 26 anni, sono stati tratti in salvo dal Cnsas, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio nel primo pomeriggio di oggi - domenica 7 aprile - a Terelle. I due escursionisti avevano dato l'allarme perché non erano più in grado di rientrare in autonomia da Monte Cairo.



A seguito della chiamata di soccorso, una squadra di terra composta da due unità del Cnsas e da un carabiniere forestale ha raggiunto i dispersi, entrambi residenti in zona. Le loro condizioni non consentivano un rientro in sicurezza alle auto e pertanto è stato chiesto supporto alla sala operativa che ha attivato l'elicottero dei Vigili del Fuoco, per trasferire i due ragazzi. Tanta paura, ma le loro condizioni sono discrete.

«Il Cnsas raccomanda di valutare sempre l'itinerario e il proprio equipaggiamento - si legge in una nota - incluse le riserve di acqua, prima di intraprendere un'escursione».