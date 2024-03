Dispersi sul monte Cacume, soccorsi e salvati dopo ore tre escursionisti

Tre giovani escursionisti sono stati ritrovati questa sera - domenica 24 marzo - su Monte Cacume a Patrica. Avevano dato l'allarme intorno alle 19. I tre, tutti ciociari, avevano raggiunto la suggestiva vetta dei Monti Lepini per partecipare alla manifestazione in onore del sommo poeta Dante Alighieri che citò Cacume nella sua maestosa opera Divina Commedia. I tre hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco che con l'aiuto del soccorso alpino e dei volontari della Protezione civile di Patrica e sono riusciti ad individuare dopo due ore di ricerca i tre che fortunatamente sono in buone condizioni di salute.

