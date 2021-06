RIETI - Degrado, abbandono, incuria e politici che promettono interventi che non arrivano mai. Stavolta a sbilanciarsi era stato il sindaco Antonio Cicchetti: «Verrò presto a fare un sopralluogo per verificare le condizioni in cui vivete», aveva detto a un gruppo di residenti un mese e mezzo fa. Da allora nessuno si è visto. La storia è sempre la stessa e si adatterebbe a qualunque zona della città, ma stavolta riguarda l’area di “Micioccoli 2”, tristemente famosa per problemi e disservizi che vanno avanti da anni. «I nostri figli non possono giocare all’aperto. Il parco è in uno stato di abbandono perenne, con buche ed erba alta», sbottano i residenti di via Barsanti e via Saragat. A vivere in quell’area sono ormai 156 famiglie e la loro voce si fa sentire sempre più forte: tra le case, tutte di nuova costruzione, era stato previsto un ampio spazio verde in via Barsanti. «Quell’area è abbandonata - dice un residente - e non possiamo mandare i bambini a giocare lì. Troppi pericoli, tra buche e pavimentazione sconnessa». E poi la vegetazione incolta (nella foto) che favorisce il proliferare di insetti e rettili. Con l’arrivo della bella stagione ci si aspettava qualche intervento di pulizia, ma nessuno è mai arrivato.

Promesse a vuoto

Una delegazione di cittadini si è presentata dal sindaco Cicchetti che, di fronte a loro, ha chiamato l’assessore Antonio Emili per far luce sulla manutenzione. E qui la situazione si fa ancora più complessa: in quell’area c’è una ditta che deve terminare la costruzione di un edificio da anni: lo scheletro è in piedi e gli scavi realizzati per l’allaccio fognario sono aperti. Uno stato che ha bloccato il collaudo delle fognature, ma anche il completamento della bitumatura di strade e marciapiedi. Come accade in altre zone, i residenti pagano gli errori di un privato e le mancanze di controllo della pubblica amministrazione. «Chiediamo solo di avere maggiore pulizia e cura dell’area - concludono i residenti - e il sindaco si era impegnato a fare un sopralluogo». Una promessa di un mese e mezzo fa. Mai mantenuta. Tra un anno scarso si andrà a votare e allora c’è da scommettere che a Micioccoli 2 ci sarà la processione di politici. Che poi spariranno di nuovo.