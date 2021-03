Il parco pubblico di via Comotti nel degrado, diventa un pericolo per i bambini. Foto

RIETI - Bambini costretti a correre e giocare tra siringhe, immondizia e bottiglie. Arrivano dal parco pubblico di via Comotti numerose segnalazioni per il degrado urbano e l'incuria in cui versa l'area verde.

Tutte lamentele raccolte dal presidente Atev Mariano Gatti che ha prontamente girato le segnalazioni ai competenti uffici comunali per provvedere al più presto. Soprattutto in questo lungo periodo di lockdown il parco è spesso un luogo di ritrovo non solo per i bambini e i loro genitori, ma anche per numerosi giovani dove consumano bevande e cibo lasciando in terra bottiglie, cartacce e sporcizia.

Alcuni residenti della zona hanno anche più volte lamentato la presenza di siringhe. Una situazione che crea problemi e criticità soprattutto quando nel parco ci sono i bambini che devono anche fare i conti con l'erba troppo alta. Tanti i genitori che chiedono maggiore attenzione da parte del Comune di Rieti per le aree verdi cittadine dal parco della Meridiana a Campoloniano alle attrezzature ginniche del percorso fitness lungo Velino.

