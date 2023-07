Salvini: «Patente revocata a chi abbandona animali. Siano garantiti loro accesso a spiagge e voli»

Abbandono di animali? Patente sospesa o revocata per chi commette questo reato. È quanto propone il vicepremier e ministro Matteo Salvini. L'iniziativa è stata anticipata questo pomeriggio durante il Question time al Senato.

Patente sospesa o revocata in caso di abbandono di animali

C'è anche l'impegno a promuovere l’accesso alle spiagge per gli amici a quattro zampe e infine migliori condizioni di trasporto aereo per cani e gatti come avviene sui treni.

Gli uffici del Mit stanno valutando la possibilità di inserire la sospensione o revoca del titoloaggiunta alle pene già previste.

Il ministro Salvini, inoltre, si è impegnato a portare all’attenzione dell’Anci il tema dell’accesso alle spiagge degli animali di affezione, nel rispetto ovviamente delle esigenze delle diverse tipologie di utenti. E a promuovere tramite Enac l’attivazione di tavoli di lavoro con le compagnie aeree per superare alcune delle prassi commerciali che oggi inibiscono di fatto il trasporto degli animali in aereo, soprattutto per gli animali di taglie medio grandi per i quali è previsto il solo passaggio in stiva. Così una nota del Mit.