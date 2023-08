Camerata Vecchia, sito archeologico in stato di abbandono: ossa umane fra le rovine

Continua lo stato di abbandono in cui versa il sito archeologico di Camerata Vecchia a 1200 metri di altitudine e spuntano anche ossa umane. Il sito si trova nella Valle dell’Aniene a nord est della Capitale vicino la cittadina di Subiaco ma nel territorio di Camerata Nuova e del Parco Regionale dei Monti Simbruini, la più grande area protetta della Regione Lazio.

A denunciarlo è l'associazione Pro Camorata impegnata nella valorizzazione dell'antico sito distrutto da un incendio a gennaio del 1859. Il sindaco replica che presto inizieranno i lavori che interesseranno anche l'ossario. « A distanza di un mese dalla nostra denuncia pubblica - dice Stefano Nardi presidente dell'associazione Pro Camorata - l'antico sito archeologico continua ad essere sepolto dalla vegetazione, i numerosi escursionisti che vi arrivano si devono accontentare di osservare la vegetazione che cresce piuttosto che osservare l’antico abitato nella roccia ormai indistinguibile. Ultimo ma non ultimo per importanza - continua Nardi - nell’abbandono va evidenziata la presenza delle ossa degli antichi cameratani che sono sotto l’arco della chiesa principale sconsacrata di Camerata Vecchia, segno evidente del collasso di alcune delle tombe interne alla chiesa».

L'associazione ha pubblicato anche sulla sua pagina di facebook un reportage fotografico. « Come si può osservare - conclude il presidente Stefano Nardi - queste ossa sparse lasciate esposte alle intemperie rappresentano una ulteriore offesa a questo luogo e una mancanza di rispetto per gli antichi concittadini Cameratani.

Basterebbe veramente poco per una definitiva sistemazione».

Dal Comune respingono le critiche: « A giorni inizieranno i lavori di sistemazione del sito da parte del Ministero dei beni culturali - ribatte il sindaco di Camerata, Settimio Liberati- sarà anche l'occasione per una sistemazione dell'ossario. Questi lavori riguardano il primo lotto poi seguirà un secondo intervento sempre per 200 mila euro e il sito tornerà al suo antico splendore».

Il sito di Camerata Vecchia si trova nel territorio del Parco Regionale dei Monti Simbruini a 1200 metri di altitudine ed è meta di molti escursionisti, moltissimi romani, sopratutto in questa stagione. Più a Valle infatti c'è anche un percorso di trekking molto amato dagli escursionisti che visitano il territorio montano dei Monti Simbruini al confine con la Regione Abruzzo.

Il borgo di Camerata Vecchia distrutta da un incendio il 9 gennaio del 1859 fu poi ricostruito più a valle dove c'è oggi il Comune di Camerata Nuova ed è collegato all'antico sito archeologico da una strada sterrata e poi da un sentiero molto frequentato dai turisti che amano le escursioni in alta quota in questo grande Parco naturale che abbraccia i territori di due province, Roma e Frosinone, partendo da Camerata per arrivare fino a Filettino in ciociaria.