Cane legato a un palo sotto il sole cocente nel Napoletano: salvato dai vigili urbani

Così quel cagnolino beige appariva agli occhi dei passanti di Boscoreale, in provincia di Napoli: abbandonato per strada, senza cibo nè acqua, sotto il sole cocente. L'animale non aveva neppure la possibilità di muoversi e cercare riparo altrove: i padroni lo avevano legato a un palo della segnaletica stradale, per impedirgli di venire dietro di loro, senza pensare a una soluzione migliore per liberarsene.

Alla vista di quel povero cagnolino sofferente, qualcuno tra i testimoni ha avvisato le autorità, quindi una pattuglia di vigili urbani si è mobilitata per raggiungere l'animale.

Una volta arrivati, gli agenti hanno subito condotto il quadrupede in una zona ombreggiata, per poi rifocillarlo con acqua e cibo. Nonostante fossero dei perfetti estranei - secondo quanto emerso - appariva con loro amichevole e giocherellone. Forse addirittura consapevole del fatto che la sua vita fosse salva grazie a loro. Dopo aver trascorso alcune ore con i vigili urbani, il cane è stato affidato a un'associazione di volontari: a loro il compito di trovargli una nuova casa.

Lo sdegno del sindaco

La storia del cagnolino abbandonato dai padroni per strada ha attiratto l'attenzione del sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, che ha voluto esprimere la sua personale amarezza per quanto accaduto: «Abbandonare i cani è un atto vile e deplorevole e mi rammarica molto sapere che questi episodi siano ancora così frequenti. I miei complimenti agli agenti della Polizia Municipale per essere intervenuti tempestivamente - ha dichiarato il primo cittadino - Disumano averlo lasciarto sotto al sole cocente senza né acqua né cibo. Il benessere degli animali è una nostra priorità: proprio per questo porteremo avanti con determinazione ogni strategia possibile e indispensabile per contrastare l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe».