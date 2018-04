di Lorenzo Quirini

RIETI - Si rinnova l’appuntamento con il Friday Night Live, offerto dal Be’er Sheva. Questo venerdì, sul palco del locale in Via dei Pozzi, saranno in scena i Dansi, band britannica il cui tour europeo fa tappa anche nella nostra città. Sonorità esplosive e folk-pop per il quintetto, che ha già contagiato le platee di buona parte del nord Europa grazie alla carica e all’adrenalina trasmessa dai pezzi, eseguiti rigorosamente da due chitarre, basso, tromba e batteria.



«Con i Dansi abbiamo voluto fare un ulteriore passo avanti nella nostra programmazione, dando la possibilità a tutti i reatini di assistere ad uno spettacolo di respiro internazionale – dichiara Francesco Mercuri, proprietario del locale – Vi aspettiamo in tanti come sempre».



Appuntamento alle 22.30 per un altro venerdì sera da passare all’insegna della buona musica a cui il Be’er Sheva ha ormai abituato la sua clientela.

