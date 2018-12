COSI IN CAMPO:

LE GARE DELLA XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ormai manca solo la ratifica, ma è praticamente concluso il ritorno del Rieti a Riccardo Curci dalle mani di Manthos Poulinakis. La fumata bianca ufficiale potrebbe arrivare entro poche ore o nei prossimi giorni.Intanto il Rieti prova a concentrarsi sul campo e a preparare al meglio il match chiave di domenica alle 14.30 (diretta Eleven Sports) contro il Bisceglie. Una partita fondamentale in chiave salvezza, contro un Bisceglie che ha raccimolato fino ad ora solamente un punto in trasferta ed è attualmente il peggior attacco del girone con solamente nove gol segnati. L'argomento del cambio societario tiene banco anche nella classica conferenza stampa prepartita di Ricardo Chéu: "Quello che accade fuori dal campo non ci riguarda, lo staff tecnico ed i giocatori lavorano per preparare le partite. Dal primo giorno in cui sono arrivato qui l'obiettivo è sempre stato quello di fare il meglio". Con il Bisceglie ci saranno alcuni rientri importanti, anche se Maistro è acciaccato e probabilmente non sarà in campo: "Maistro ha qualche acciacco ma è comunque tra i convocati. Chastre - ha spiegato Chéu in conferenza-, ha ancora un problema alla spalla e non ci sarà, per il resto tutti a disposizone". Nonostante le statistiche la sfida contro il Bisceglie è comunque insidiosa: "Loro hanno avuto più tempo per preparare la partita, avendo osservato il turno di riposo, noi abbiamo avuto poco tempo per recuperare ma stiamo bene e stiamo crescendo. Il fatto che il Bisceglie ha cambiato allenatore da poco rende la partita di difficile lettura". Serviràè l'appoggio dei tifosi, che avevano però minacciato di disertare lo stadio in caso di permanenza di Poulinakis: "Ho già espresso il mio parere sui tifosi. Sono importanti per noi e abbiamo bisogno del loro supporto. E' normale che ci siano critiche quando le cose vanno male, mentre si crei entusiasmo nei momenti in cui le cose vanno bene". Sui probabili undici che scenderanno in campo resta ancora qualche dubbio, con Pepe che dovrebbe tornare titolare al centro della difesa con Gigli o uno tra Gualtieri e Gallifuoco. Confermati gli esterni Delli Carri e Dabo, mentre i tre di centrocampo potrebbero essere Konate, Palma e Diarra. In avanti, in caso di forfait di Maistro, Cericola potrebbe agire insieme a Vasileiou a supporto di Gondo. A dirigere l'incontro sarà il signor Ancafora di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Del Santo di Spataru e Votta di Moliterno.Costa; Delli Carri, Pepe, Gualtieri, Dabo; Konate, Palma, Diarra; Cericola, Vasileiou; Gondo. All. ChéuCrispino; Calandra, Bottalico, Markic, Longo; Onescu, Jakimovski, Maestrelli, Risolo; Scalzone, Starita. All.BrunoAncafora di Castellammare di Stabia (Del Santo-Votta)Vibonese - Juve Stabia (domani, ore 14.30)Viterbese - Potenza (domani, ore 14.30)Casertana - Reggina (domani, ore 16.30)Cavese - Monopoli (domani, ore 16.30)Trapani - Rende (domani, ore 16.30)Virtus Francavilla - Paganese (domani, ore 16.30)Sicula Leonzio - Catania (domani, ore 20.30)Matera - Catanzaro (domani, ore 20.45)Juve Stabia 38Rende 30Trapani, Catanzaro e Catania 27Monopoli 24Potenza, Casertana e Vibonese 22Cavese e Sicula Leonzio 18Reggina 17Siracusa e Bisceglie 14Virtus Francavilla e Rieti 13Matera 7Viterbese e Paganese 5