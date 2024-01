Tutto pronto per la presentazione della 59esima Rieti-Terminillo. de Sanctis: «Una spinta sempre nuova per il nostro territorio»

RIETI - Il successo della Rieti Terminillo è ulteriormente cresciuto nelle ultime edizioni da quando la gara organizzata dall’Automobile Club Rieti è tornata nella massima serie Tricolore della salita. Domani, venerdì 26 gennaio, alle 11 presso la Fondazione Varrone, in via dei Crispolti 22, il Presidente dell’AC reatino unitamente allo staff organizzatore ed agli Amministratori ed esponenti del territorio, presenterà la 59^ Rieti - Terminillo, 57^ Coppa Bruno Carotti, che dal 2 al 4 agosto sarà sesto appuntamento del nuovo Campionato Italiano Super salita. Una nuova gratificazione per la gara laziale ed il pool di partner che sempre più saldamente ne condividono i coinvolgenti valori sportivi, legati al rispetto delle regole ed alla ricerca di prestazioni sempre migliori verso la vittoria, nella prospettiva di una concreta promozione. La Rieti - Terminillo rappresenta un volano eccellente quanto efficace di promozione e conoscenza per il magnifico territorio che ne è luminosa cornice.

La competizione è catalizzatrice di attenzione verso tutte le pe - culiarità di una zona straordinariamente ricca di storia, cultura, arte, tradizione e bellezza naturale. -

«La Rieti - Terminillo, Coppa Bruno Carotti, costituisce una spinta sempre nuova per tutto il nostro territorio - afferma l’avv. Alessandro de Sanctis, Presidente AC Rieti - presenteremo infatti tutti insieme l’edizione 2024, che vede nuovamente una brillante gratificazione per la nostra gara con l’inserimento nel calendario della nuova serie che rappresenta l’eccellenza della velocità in salita. La passione, la professionalità e la condivisione d’intenti che da sempre trainano il nostro evento saranno anche quest’anno amplificati attraverso il live streaming e la diretta su Aci Sport TV. Come sempre l’eco della gara è forte ed ancora vibra quello dell’edizione dello scorso luglio».