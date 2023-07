Coppa Carotti, Simone Faggioli il più veloce nelle prove, decimo il reatino Antonio Scappa. Foto

RIETI - Si sono concluse le prove ufficiali della 58esima cronoscalata Rieti-Terminillo Enel X Way, 56sima coppa Carotti. Tanti gli spettatori ed i curiosi che si sono ritrovati oggi sia in zona Lisciano, dove è stata allestita una tribuna proprio in corrispondenza della partenza, sia durante il tragitto.

La prima manche di prove è stata sicuramente in parte condizionata dalla pioggia della notte, che ha reso l'asfalto umido, alzando inevitabilmente i tempi.

Due i turni di prove nelle due diverse classi, Autostoriche e Campionato Italiano Velocità in Montagna.

Nelle autostoriche, al termine delle due manche, il tempo migliore è quello di Dino Valzano, che chiude in 7'50".56 a bordo della Symbol Sport-NM. Seguono al secondo e terzo posto rispettivamente Gianluigi Carelli (8'03".85) e Luca Di Casimirro (8'06".99).

Nel CIVM invece detta ancora legge il leader della classifica generale Simone Faggioli. Il pilota toscano è il più veloce in entrambe le manche: nella seconda migliora di molto il tempo della prima, chiudendo in 5'00".59 a bordo della Zytek Norma M20 Fc. Secondo tempo per Stefano Di Fulvio a bordo della Zytek Osella Pa 30 e2b (5'11".18), terzo Franco Caruso su Zytek Np01-2 (5'11".93).

Tra i reatini il migliore è Antonio Scappa, a bordo della Osella Pa 21s, che chiude con il decimo tempo complessivo in 5'50".32.