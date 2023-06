Coppa Carotti, Coldiretti Rieti porta in piazza i prodotti a km 0 del Lazio con lo street food

RIETI - Domani e domenica arriva lo street food di Campagna Amica a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele a Rieti, in occasione della Coppa Carotti. Protagonisti saranno i prodotti a chilometro zero delle aziende agricole non solo di Coldiretti Rieti, ma di tutta la federazione regionale del Lazio. Sarà possibile assaggiare il gelato e gli altri prodotti dell'azienda agricola La Frisona. Non mancherà la birra artigianale fresca, il miele lo yogurt, la carne alla brace. Sarà poi possibile degustare i taglieri di salumi e formaggi, panini, crostini con il cacio fuso, dolci, pizza e falloni della Sabina o le ciliege da passeggio. Sarà possibile, inoltre, anche acquistare i prodotti senza somministrazione alle aziende agricole presenti, come quella dei Fratelli Nesta, Alta Quota, l'azienda agricola Tomat Veronica, Verde Sabina dei fratelli Uku e quella di Fasciolo Davide, ma anche l'azienda agricola Cardellini Vincenzo e Boni Maurizio, Fantusi Fabio ed Eugenio Rendina.