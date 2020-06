RIETI - Questa mattina, 9 giugno, le ragazze e ragazzi di Controvento hanno deciso di donare il sangue all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

«Un piccolo gesto per aiutare la comunità cittadina e dimostrare ancora una volta l'importanza della solidarietà, valore fondante del nostro movimento - si legge nella nota del movimento giovanile - Eravamo in tanti e, con uno sforzo individuale minimo, abbiamo creato un vantaggio positivo per tutti. Fate come noi, donare è un gesto grande che non costa niente!».

