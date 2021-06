A Contigliano parte il progetto “Lo sport siamo noi” in collaborazione con Aics Rieti

RIETI - «Finalmente ci siamo!», inizia così la nota del Comune di Contigliano. «Dopo mesi di attesa domani, lunedi 14 giugno, partirà ufficialmnte il progetto "Lo sport siamo noi", voluto fortemente dall'assessore allo sport Enrico Stazi in collaborazione con Aics Rieti tramite il presidente Stefano Pecci, che coinvolge alla pratica sportiva bambini tra i 6 e i 14 anni».

«Saranno coinvolti oltre 50 bambini che, suddivisi per fasce di età, si cimenteranno gratuitamente in tre specifiche categorie».

«Un progetto a cui stiamo lavorando da mesi e che in questo momento ci da un grande messaggio di ripresa soprattutto per i ragazzi, che hanno risentito particolarmente della pandemia - afferma l'assessore Stazi - Voglio ringraziare Aics per aver scelto il territorio di Contigliano e tutti i genitori che hanno aderito per i propri figli alla nostra iniziativa».