Mercoledì 8 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Il presidente della Regione Francesco Rocca ha annunciato il piano di assunzioni 2024-2025. Per l’Asl di Rieti si tratta in totale di 489 assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo biennio, di cui 399 sono le autorizzazioni da rilasciare (infermieri, operatori sanitari, dirigenti, eccetera) e ulteriori 84 da stabilizzare nei prossimi mesi. Mentre, per 6 dirigenti della sanità reatina l’autorizzazione ad essere stabilizzati è stata rilasciata già ad aprile scorso. Il nuovo personale servirà anche a rendere operativi gli interventi realizzati con il Pnrr.

E riguardano le centrali operative territoriali, gli ospedali di comunità, le Case di comunità e le grandi apparecchiature mediche. Scorporando i dati si può notare come le 6 stabilizzazioni riguardano solo dirigenti e medici. Mentre delle 399 autorizzazioni da rilasciare, 304 riguardano il cosiddetto comparto e 95 amministrativi e medici. Infine, delle 84 unità da stabilizzare, 2 riguardano medici e dirigenti e 82 gli altri operatori sanitari.

Nel dettaglio. Nello specifico le assunzioni riguardano i seguenti profili professionali: anatomia patologica 2, cardiologia 7, chirurgia vascolare 1, cure palliative 4, diabetologia 1, ematologia 1, igiene degli alimenti e della nutrizione 2, igiene e della sanità pubblica 2, lungodegenti 5, medicina del lavoro 1, medicina d’urgenza 6, medicina legale 1, medicina trasfusionale 2, neurologia 1, neuropsichiatria 3, oncologia 1, organizzazione servizi sanitari di base 2, ortopedia e traumatologia 2, ostetricia e ginecologia 4, otorinolaringoiatria 2, patologi clinica 1, pediatria 2, pneumologia 2, psichiatria 6, radiologia 7, radioterapia 1, recupero e riabilitazione funzionale 3, urologia 1, anestesia e terapia del dolore 6. A livello complessivo si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno per il comparto sanità.

Il piano. Se si sommano, infatti, le assunzioni già concesse nel 2023 (4.054 unità, comprese 1.605 stabilizzazioni, per 195,5 milioni di euro), si arriverà a 13mila e 753 operatori sanitari (tra nuove assunzioni e stabilizzazioni) per un investimento totale di oltre 661 milioni euro.