Pengili è il nuovo presidente della Scuola Calcio Football Rieti 1936: prende il posto di Zamporlini

RIETI - Con una stretta di mano arrivata a cavallo tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio, la scuola calcio Football Rieti 1936 e l'Asd Sporting Rieti sanciscono un rapporto di collaborazione che ha già generato un cambio della guardia alla presidenza della prima, che passa da Andrea Zamporlini - dopo ben 7 anni di operato - a Irfan Pengili (che a sua volta cede lo scettro del suo settore giovanile e scuola calcio alla moglie Silvana Kumbaro) e si chiamerà Forever Calcio Rieti, che in sintesi diventerà F.C. Rieti.

La nota congiunta

«Con entusiasmo, soddisfazione e responsabilità - si legge nella nota congiunta apparsa sulle pagine social delle due entità sportive - la Società annuncia un significativo passaggio di testimone: il nuovo Presidente Irfan Pengili coordinerà lo staff tecnico ed i dirigenti affiancato da Omero Cresta alla Vice Presidenza e da Gennaro Isaia in qualità di Responsabile della Scuola Calcio. A loro fiducia e riconoscenza per l’incarico e l’impegno assunto. Gratitudine e stima per Andrea Zamporlini, innamorato della Rieti e che, da anni, segue e supporta con tenacia e perseveranza l’attività di base».

Una sinergia che, di fatto è un po' un ritorno al passato e, più precisamente, a 12 anni fa, quando l'allora proprietario del Fc Rieti l'avvocato Stefano Palombi cedette la società all'imprenditore reatino Riccardo Curci. Fino a quel momento, infatti, la 'filiera giovanile' reatina era condotta proprio da Gennaro Isaia per la scuola calcio e Irfan Pengili alla gestione del settore agonistico

Le reazioni

«Dopo sette anni era arrivato il momento di passare la mano - ammette con un pizzico di emozione, Andrea Zamporlini - Ringrazio tutte le famiglie che in questo lasso di tempo ci hanno dato e confermato fiducia, ringrazio tutti i collaboratori che nei momenti di maggior difficoltà si sono dimostrati vicini e sensibili alle dinamiche societarie e auguro a Irfan Pengili le migliori fortune.

Io esco, ma resterò sempre al fianco della società, perché in un modo o nell'altro ha rappresentato un pezzo importante della vita mia e della mia famiglia, considerando anche la presenza all'interno delle squadre, dei miei figli».

Soddisfatto e raggiante anche Irfan Pengili, per il quale F.C. Rieti è sempre stato un suo “modo di vivere” da quando, una volta lasciata l'Albania e arrivato in Italia, ha conosciuto la terra in cui vive ormai da decenni e dove sono cresciuti i suoi figli. «Sì, ritorno indietro nel tempo - ammette Pengili - e questo mi emoziona non poco, perché la maggior parte dei ragazzi che ancora oggi militano in squadre professionistiche e non solo, hanno avuto modo di formarsi con noi, per poi crescere e imporsi anche tra i grandi. Lascio la presidenza dello Sporting Rieti alla mia famiglia, ma le due società chiaramente collaboreranno com'è giusto che sia perché più si creano alternative, più c'è scelta per le famiglie che decidono di far fare calcio ai propri figli».

Prospettive future

Da questo nuovo connubio, non è detto che ne possa nascere un altro ancora, in grado di mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle a tinte amarantoceleste e cioè la possibilità che l'attuale settore giovanile del Fc Rieti possa essere supervisionato e curato dalla nuova struttura societaria. Quì però, i discorsi sono ancora in divenire: a breve Pengili incontrerà i vertici del club di Marzio Leoncini per capire se esistono i presupposti per creare un corpo unico.