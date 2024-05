Passo Corese, studenti in partenza per la gita a Firenze ma il pullman non è idoneo per la sicurezza: il viaggio rischia di saltare

RIETI - Sarebbero dove partire alle prime ore del mattino le classi seconde della scuola media “Orazio” di Passo Corese. Un appuntamento tanto atteso, per una visita guidata di due giorni tra Firenze e San Rossore, in provincia di Pisa. Ma all’arrivo all’appuntamento prefissato, in via dei Bretoni, qualcosa non è andato secondo i piani, e la gita, al momento, non solo non è ancora partita, ma a fronte delle scarse (per non dire inesistenti) informazioni raccolte finora dai genitori presenti rischia addirittura di saltare del tutto. Senza contare l’ormai irrecuperabile ritardo accumulato, che in ogni modo pregiudicherà il programma della prima giornata.

Da quanto Il Messaggero ha potuto apprendere sembrerebbe che il problema sia stato relativo alla sicurezza del pullman fornito dall’agenzia incaricata dalla scuola, considerata non idonea per la partenza di circa 50 ragazzi di 12-13 anni.

Pullman che, secondo le testimonianze dei presenti, si sarebbe recato a tal proposito presso un’officina non meglio specificata di Fiano Romano, senza che nessuno fornisse ulteriori spiegazioni ai presenti. E soprattutto senza che venisse inviato un secondo bus sostitutivo da parte della stessa agenzia. Nessuna spiegazione a riguardo viene fornita nemmeno dalla scuola, con il dirigente scolastico attualmente “non in sede”, e le persone incaricate in sua vece che, a seguito di alcune chiamate da parte dei genitori, non sarebbero risultate raggiungibili. Mentre nell’area di via dei Bretoni lo sconforto iniziale sta lasciando progressivamente il posto alla rabbia.