Dopo la Sebastiani anche Bologna centra il bis e vede la semifinale playoff, Trapani ok, pari Verona-Milano

RIETI - Archiviato il secondo atto dei quarti di finale del tabellone argento dei playoff di Serie A2. Dopo la grande vittoria in rimonta di ieri della Real Sebastiani Rieti contro Rimini, questa sera anche la Fortitudo Bologna ha confermato il fattore campo, battendo nuovamente Treviglio al PalaDozza 86-56 portandosi 2-0 nella serie. I bolognesi, guidati dai soliti Ogden, Aradori, Freeman e Fantinelli (doppia doppia da 12 punti e 11 assist), adesso mettono nel mirino la semifinale dove potrebbero incontrare la Real Sebastiani Rieti.

Conferme anche per Trapani che batte 69-61 Piacenza. I siciliani cambiano marcia nel terzo periodo (20-6 di parziale) guidati da un Horton da 16 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate. Piacenza ci prova, coach Salieri recrimina per il metro arbitrale ma ancora una volta il lungo roster degli Shark fa la differenza: serie sul 2-0.

Torna in equilibrio invece l’altro quarto di finale tra Verona e Urania Milano.

Dopo l’interminabile gara 1 portata a casa dalla formazione meneghina, Verona risponde vincendo gara 2 77-67. Migliore in campo per gli scaligeri Ivan Buva (24 punti e 11 rimbalzi). La serie torna in parità e si sposta all’Allianz Cloud di Milano.

Il tabellone argento

Trapani Shark – Piacenza 2-0

Verona – Urania Milano 1-1

Real Sebastiani Rieti – Rimini 2-0

Fortitudo Bologna – Treviglio 2-0