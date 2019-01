LA STORIA

RIETI - Il ciclista reatino Cristian Bianchetti, 42 anni, prosegue la protesta nei confronti della norma etica che da anni lo esclude dalle competizioni amatoriali della Fci. Questa mattina Bianchetti ha fatto irruzione nel salone d’onore del Coni durante la riunione degli stati generali dello sport Italiano ai quali erano presenti (nella foto Davide Fracassi/Ag. Toiati) anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e Simone Valente, anch'egli Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai Rapporti con il Parlamento, oltre a un membo del Cio e a tutti i rappresentanti delle altre Federazioni e degli Enti. Bianchetti ha chiesto direttamente al presidente del Coni Giovanni Malagò le motivazioni di tale discriminazione in una diretta facebook sulla pagina “Io non sono reatroattivo” che da oltre un anno racconta le battaglie per il riconoscimento del suo ”diritto” allo sport.Nel 2005 il ciclista reatino fu trovato positivo allo stanozololo, sostanza famosa per essere costata la squalifica a Ben Johnson. Bianchetti dichiarò subito la sua estraneità alla vicenda e si difese, puntando anche su una serie di anomalie legate a quel controllo fatto dopo una gara su pista a Forlì. Quattro anni dopo fu assolto con formula piena a livello penale. «Non chiesi però l'assoluzione sportiva - spiegò in un'intervista a Il Messaggero nel 2015 - perché non mi affidai ad un avvocato, anche per questioni economiche».Messo tutto alle spalle, Bianchetti riprese a gareggiare nelle categorie amatoriali, raggiungendo anche ottimi risultati. Tutto sembrava finito, finché non è arrivata la doccia fredda. «A gennaio 2014 - spiegò - è entrato in vigore questocodice etico che riguarda solo il ciclismo e, soprattutto, solo gli amatoriali e i dilettanti e, soprattutto, non tiene conto dell'assoluzione penale. Io ormai sono fuori tempo per chiedere l'assoluzione sportiva. Il risultato è che oggi potrei gareggiare tra i professionisti dilettanti ma non tra gli amatori».Per un appassionato che ha già lottato e vinto la sua battaglia è una mazzata troppo dura da accettare. Cosa fare? La scelta è stata quella di gridare al mondo il senso di ingiustizia raccontando la storia sul web e aprendo una pagina facebook dal titolo «Io non sono retroattivo». «Sono a favore della norma etica - conclude Bianchetti - ma non della sua applicazione retroattiva. E' un principio senza fondamento, incostituzionale, discriminante e medievale. Sto ricevendo sostegno da tanti amici e persino dai miei avversari. Invito tutti a sostenermi mettendo un mi piace sulla mia pagina facebook».