RIETI - Ai campionati nazionali universitari, due titoli maschili e uno femminile hanno molto di laziale. A L'Aquila, sotto la pioggia che non risparmia le gare ma neanche le frena, vanno in scena i Campionati Nazionali Universitari. Porta i colori del Cus Camerino e delle Fiamme Oro, ma Sebastiano Bianchetti è laziale doc. Reatino di Contigliano, il poliziotto ha aperto la stagione indoor in netto miglioramento e con il titolo dei Cnu: a L'Aquila il reatino getta il peso a 19,15. Progressi rispetto al 18,80 con cui aveva chiuso l’attività invernale.Intano domenica prossima a Bressanone andrà in scena il Brixia Meeting: alla Raiffeisen Arena va in scena l'edizione 2019 - la 37esima - dell'incontro internazionale di atletica leggera per rappresentative regionali Under 18. C'è anche la rappresentativa laziale tra quelle in gara a Bressanone, sui 35 atleti selezionati dal fiduciario tecnico regionale Emilio De Bonis per rappresentare la regione nella manifestazione, 10 sono della Studentesca Milardi. Al maschile convocati Leonardo Vitullo, Mattia Carosi, Federico Morseletto, Leonardo Pitò. Al femminile: Federica Pansini, Benedetta Benedetti, Veronica Gentili, Ludovica Giannursini, Giulia Mezzanotte