Europei di Monaco, Ferragosto in pedana per Bianchetti, Bruni e Strumillo. Venerdì tocca alla Furlani

RIETI - Ferragosto all'insegna dell'atletica "made in Rieti". Agli Europei di Monaco di Baviera in calendario dal 15 al 21 agosto, saranno tre gli atleti impegnati nella giornata di apertura.

Primissimo a scendere nella pedana del lancio del peso è il contiglianese Sebastiano Bianchetti: il 26enne nato nella Studentesca Milardi e oggi in forza alle Fiamme Oro farà parte del gruppo A della gara che, alle 10, aprirà la manifestazione continentale: reduce da una gara con 5 lanci sopra i 20 metri, incluso quello del 20,41 che gli è valso il perosnale, Bianchetti dovrà cercare di igliorarsi ancora per centrare la finale in programma oggi alle 20.58. La misura di qualificazione è 21,15, oppure sarà necessario arrivare tra i primi 12 sui 22 atleti impeganti nei due gruppi.

Alle 10.25 occhi puntati sulla pedana del salto con l'asta, dove Roberta Bruni cercherà la misura per tornare in pedana mercoledì alle 19 a caccia di una medaglia continentale: misura minima 4,55, ampiamente alla portata dell'astista del gruppo sportivo dei Carabinieri, nata nella Studentesca e allenata da Riccardo Balloni.

A chiudere il Ferragosto d'atletica alla reatina sarà la discobola Stefania Strumillo: l'atleta delle Fiamme Oro nata a Ferrara è ormai una reatina d'adozione, allenata al Guidobaldi da Roberto Casciani. Per lei qualificazione alle 19.25, con eventuale finale martedì alle 21.02.

A chiudere il quadro degli atleti reatini impegnati a Monaco ci sarà Erika Furlani che venerdì alle 10.05 sarà in pedana per le qualificazioni dell'alto.