di Lorenzo Bufalino

RIETI - La prima medaglia in ordine cronologico è stata quella del finanziere Davide Re nei 400 metri. Il ragazzo di Imperia che si allena a Rieti ha vinto il suo secondo titolo di fila nella specialità riuscendo a fare gare di testa sin dall’uscita dai blocchi. Per lui ennesima prestazione sotto i 46 secondi grazie al 45.92 con cui chiude al meglio la sua stagione. Peccato per Michele Tricca e Francesco Cappellin che finiscono fuori dal podio rispettivamente al quarto ed al sesto posto. L’altro oro in questa seconda giornata viene vinto dal contiglianese Sebastiano Bianchetti (Polizia) che nel getto del peso ha la meglio sul rivale Leonardo Fabbri. Con la misura di 19.39 anche Bianchetti come Re bissa il successo dell’anno scorso a Trieste ed adesso punta al 2019. Vittoria al cardiopalma per Valentina Aniballi nel disco che dopo cinque lanci sotto le sue aspettative fa lo scherzetto alla compagna di allenamento Stefania Strummillo superandola all’ultimo turno di lanci. 56.80 a 56.62 per la Aniballi che torna alla vittoria al campionato Italiano. Al femminile Benedicta Chigbolu purtroppo non riesce a confermarsi campionessa Italiana come era riuscita lo scorso anno a Trieste. Per l’atleta dell’Esercito è stata una gara testa a testa con la compagna di club Raphaela Lukudo che poi ha visto la modenese scappare negli ultimi metri finali. Per la Chigbolu arriverà alla fine un terzo posto con il tempo di 52.86. Un altro bronzo è arrivato questa volta per i colori dell’Atletica Studentesca Milardi grazie a Luca Trgovcevic che finalmente dopo tanti anni tra i migliori d’Italia, sale sul podio nei 110 ostacoli per la felicità di tutta la squadra. Per il ragazzo romano di padre serbo arriva il terzo posto con il tempo di 14.03 con cui precede il compagno di squadra Simone Poccia quarto. Arriva vicino al podio anche l’altra ostacolista reatina impegnata in finale nei 100 ostacoli, Giulia Latini (Carabinieri) che si piazza quarta con 13.51 con cui avvicina il personale di 13.50 corso quest’anno a Savona. Per la reatina poi arriva l’oro nella staffetta 4x100 insieme alle compagne dei Carabinieri, staffetta che vedeva anche Maria Enrica Spacca. Quarto posto ad inizio della sessione pomeridiana anche per Giovanni Bellini a cui non è bastato tornare a grandi livelli nel giavellotto per vincere una medaglia. Il reatino torna a superare i 70 metri dopo il lungo infortunio di sei mesi e con questo risultato si rilancia verso il 2019. Quarti posti che non finiscono per i reatini che vedono la medaglia di legno anche con la giovane Cecilia Desideri nel martello con una grande prestazione. La giovane rossoblu è rimasta in lotta per il podio per buona parte della gara grazie al grande lancio di 58.23, nuovo record sociale assoluto. Occasione persa invece nel lungo per Gabriele Chilà che dopo una stagione in cui ha sempre saltato vicino ai 7.70, si vede sfuggire il podio in una gara ampiamente alla sua portata. Per il reggino della Studentesca arriva alla fine il quinto posto. Oltre alle finali giornata ancora di qualificazioni per l’ultima giornata di domani. Hanno superato senza problemi le proprie qualificazioni sia Daniele Cavazzani nel salto triplo dove ha fatto segnare il miglior salto con 15.87 sia Martina Carnevale nel lancio del peso dove ha superato la pratica qualificazione al primo turno con la misura di 14.25. Domani in gara scendono in pista Andrew Howe e Roberta Bruni.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA