di Lorenzo Bufalino

RIETI - Prima giornata dei campionati del mediterraneo under 23 a Jesolo. La competizione che vede 25 nazionali provenienti da tutto il perimetro del mediterraneo. In gara c’erano oggi Sebastiano Bianchetti nel peso e Gabriele Chilà nel lungo. Il gigante di Contigliano non riesce ancora a trovare feeling con il suo attrezzo e il muro dei 20 m che risulta ancora lontano. Il reatino è arrivato secondo in gara con 19,31, nove centimetri in meno del suo rivale sul suolo nazionale Leonardo Fabbri che vince la gara con 19,40. Nel lungo invece era presente l’atleta della Studentesca Gabriele Chilà che conduce una gara regolare sempre intorno a 7,60. Sul finale però esce con prepotenza e con l’ultimo salto vola al secondo posto con 7,82/+2.0. Questa misura rappresenta anche il suo nuovo record personale

Sabato 9 Giugno 2018



