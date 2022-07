Il Coni Lazio protagonista ai mondiali di wakeboard

RIETI - Il Coni Lazio sarà protagonista con un villaggio di promozione sportiva in un altro grande evento sportivo internazionale. Da domenica 24 a sabato 30 luglio, al Lago del Salto (Rieti), andranno in scena i Campionati del Mondo di wakeboard, la spettacolare disciplina sportiva nata dalla fusione di sci nautico e snowboard. Centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo e migliaia di spettatori affolleranno la settimana di gare e grazie al protocollo d'intesa “Coni e Regione, compagni di Sport”, il Coni Lazio realizzerà per tutta la settimana un villaggio dello sport che offrirà la possibilità a tutti di praticare gratuitamente diverse discipline sportive promosse in collaborazione con le Federazioni sportive.

Tutti i giorni, dalle 11 alle 19, nel villaggio si potranno praticare l'arrampicata sportiva sulla parete installata per l'occasione, la scherma, l'atletica leggera, il rugby, il golf, il canottaggio e anche l'automobilismo grazie al simulatore di guida dell'Aci. Per le migliaia di spettatori e per i cittadini del territorio, dunque, ci sarà la possibilità di trascorrere intere giornate praticando sport in tutta sicurezza seguiti dagli istruttori qualificati delle Federazioni sportive che saranno a loro disposizione per fargli scoprire la bellezza delle discipline sportive presenti nel villaggio.