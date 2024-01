Il Coni assegna alla Finass Assicurazioni Atletica Viterbo la stella di bronzo al merito sportivo.

E' stata assegnata in questi giorni da parte del CONI la Stella di bronzo al merito sportivo alla Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, società del capoluogo che opera al Campo Scuola fin dal lontano 1981.

I fondatori della società, che tutt'oggi sono ancora impegnati con diversi ruoli nelle attività formative ed agonistiche, sono Giuseppe Misuraca, Sergio Burratti, Rossella Lodesani e Massimo Chiusaroli, ed accanto a loro altri 8 tecnici ed allenatori della fidal che giornalmente, prevalentemente nel pomeriggio, gestiscono tutte le attività sportive della società partendo dai bambini di 5 anni ai ragazzi di 16 anni. Molti dei tecnici della società sono anche insegnanti di scienze motorie e questo assicura una garanzia per tutti i genitori dei ragazzi impegnati nelle attività, di una attività formativa a 360 gradi, altamente socializzante e di crescita psicofisica.

Dal 1996 l'Atletica Viterbo, insieme alla Atletica Alto Lazio di Civita Castellana si è fatta promotrice di un progetto che ha portato ad un avvicinamento di numerose società della provincia e dell'Alto Lazio che hanno aderito alla formazione della società Colavene Alto Lazio che con i settori assoluti fino al 2013 è rimasta ai vertici regionali e nazionali con le sue squadre ed anche a livello individuale con atleti ai vertici nazionali di numerose specialità.

Il premio assegnato sicuramente giunge un po’ in ritardo per l'Atletica Viterbo, considerando la mole di attività prodotta in questi 42 anni ed anche con numerosi titoli nazionali conquistati dai suoi atleti, ma comunque ben accettato dal presidente Giuseppe Misuraca che in attesa della prossima consegna dell'onorificenza intende ringraziare tutti i tecnici che attualmente operano nella società, ma anche tutti gli altri che nei 42 anni passati hanno dato il loro contributo alla crescita della società.